Бывший полковник из Греции Настос: в Сирии идет «новая русско-турецкая война»

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23 февраля 2021, 16:37 Источник: «Военное обозрение»

Российские военные в Сирии, Kremlin Pool / globallookpress.com

На территории Сирии идет «новая русско-турецкая война». Соответствующую оценку событиям, происходящим в арабской республике, дал греческий эксперт, бывший полковник Панайотис Настос.

Настос констатирует, что Москва и Анкара преследуют свои интересы в Сирии, которые зачастую противоположны друг другу. По словам аналитика, РФ в настоящий момент наращивает военное присутствие в республике, посылая тем самым сигнал Турции, а также Израилю о том, что готова противостоять их агрессии против сирийского государства.

Как отметил эксперт, российский МИД дает понять, что Анкара осуществляет в Сирии нежелательные операции, в том числе там, где находятся войска РФ. На этом фоне в воздушном пространстве города Айн-Исса появилась боевая авиация. Предполагается, что данные силы принадлежат российским ВКС.

Ранее сегодня сообщалось, что портал Pentapostagma высказал предположение, по которому Москва может взять на себя ПВО Сирии.