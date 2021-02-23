Сайт Avia.pro: Россия обманула военных США, скрыв от их разведки в Сирии беспилотник «Орион»

Россия обманула военных Соединенных Штатов, скрыв от их разведки в Сирии свой новый беспилотник «Орион». Об этом рассказывается в материале, размещенном в сети.
Некоторое время назад стало известно, что «Орион» нанес семнадцать ударов по объектам террористов в Сирии. Ресурс Avia.pro пишет, что дрон находился на территории арабской республики почти полгода, оставаясь незамеченным для разведки США.
В процитированной публикации отмечается, что этого удалось достичь благодаря хитрости, на которую пошла российская сторона. «Орион» был размещен не на базе РФ в Хмеймиме, а на аэродроме сирийских ВВС «Тияс» в провинции Хомс.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт предположил, что переброска Москвой дополнительных истребителей в Сирию может быть сигналом в адрес Израиля.
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