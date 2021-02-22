Портал Avia.pro: переброска Россией дополнительных истребителей в Сирию может быть сигналом Израилю

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22 февраля 2021, 14:17 Источник: Аvia.pro

Российские самолеты на базе в Хмеймиме, Vadim Savitsky / globallookpress.com

Переброска Российской Федерацией дополнительных истребителей в Сирийскую Арабскую Республику может быть сигналом Израилю. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном в сети.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад на базе РФ в Хмеймиме появились дополнительные силы ВКС. Авторы портала считают, что данный шаг может быть сигналом еврейскому государству, который наносит воздушные удары по сирийской территории. Журналисты допустили, что переброшенные истребители задействуют для перехвата самолетов израильских ВВС, если они снова решат атаковать арабскую республику.

В процитированной публикации приведено недавнее заявление спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева. Последний, говоря об авиаударах со стороны Израиля, отметил, что «рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства, может быть переполнена».

Ранее сегодня тот же самый ресурс предположил, что американцы, вероятно, собираются угрожать «Стингерами» ВКС России в северной части Сирии.