«Россия 1»: БПЛА «Орион» нанес 17 ударов по объектам террористов в Сирии

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22 февраля 2021, 07:51

флаг России, фото: pixabay.com

Российский средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полета «Орион» совершил в Сирии семнадцать вылетов с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.

В источнике говорится, что «Орион» выполнил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по террористам.

Телеканал «Россия 1» показал сюжет, в котором демонстрируют примирение беспилотника в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, определяющие количество совершенных боевых вылетов, рядом есть специальные буквы, где «Р» говорит о разведывательном полете, «Б» - о вылете с нанесением ударов по наземным целям и «П» - о полете, предположительно, на поиск или подсветку целей.

«Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена», - рассказал полковник ВКС Сергей Тюгай.

Также в сюжете показали кадры уничтожения нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях.