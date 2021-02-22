ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

«Россия 1»: БПЛА «Орион» нанес 17 ударов по объектам террористов в Сирии

, 07:51

«Россия 1»: БПЛА «Орион» нанес 17 ударов по объектам террористов в Сирии
флаг России, фото: pixabay.com

Российский средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полета «Орион» совершил в Сирии семнадцать вылетов с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.

В источнике говорится, что «Орион» выполнил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по террористам.

Телеканал «Россия 1» показал сюжет, в котором демонстрируют примирение беспилотника в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, определяющие количество совершенных боевых вылетов, рядом есть специальные буквы, где «Р» говорит о разведывательном полете, «Б» - о вылете с нанесением ударов по наземным целям и «П» - о полете, предположительно, на поиск или подсветку целей.

«Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена», - рассказал полковник ВКС Сергей Тюгай.

Также в сюжете показали кадры уничтожения нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях.

БА

В мире

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Байден на этой неделе посетит пострадавший от мощной снежной бури Техас

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готовится в течение недели посетить Техас, который сильнее других штатов пострадал от снежной бури в стране, которая стала сильнейшей за последние 30 лет.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью