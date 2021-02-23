Pentapostagma: Россия может взять на себя ПВО Сирии, чтобы не позволить ВВС Турции и Израиля атаковать республику

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23 февраля 2021, 16:12 Источник: «Репортер»

Зенитно-ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может взять на себя ПВО Сирии, чтобы не позволить ВВС Турции и Израиля атаковать территорию арабской республики. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах греческой интернет-прессы.

Ресурс Pentapostagma напомнил о прозвучавшем ранее в феврале высказывании спецпредставителя президента РФ Александра Лаврентьева. Дипломат, говоря об израильских авиаударах, заявил, что «рано или поздно чаша терпения, в том числе сирийского правительства, может быть переполнена».

Авторы греческого сайта полагают, что Москва может взять на себя сирийские ПВО с целью организации «бесполетной зоны». Данный шаг помог бы не допустить новых ударов с воздуха по территории республики со стороны еврейского государства и Анкары, говорится в материале Pentapostagma, процитированном изданием «Репортер».

Как сообщалось ранее во вторник, итальянский портал Difesa Online написал, что полет российских Ту-160 над Северной Европой стал сигналом американцам.