Difesa Online: полет российских ракетоносцев Ту-160 над Северной Европой стал сигналом США

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23 февраля 2021, 11:07 Источник: «ПолитРоссия»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Полет российских ракетоносцев Ту-160 в небе над Северной Европой стал сигналом в адрес США. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах итальянских сетевых СМИ.

Ранее в текущем месяце стало известно, что два Ту-160 совершили продолжительный полет в воздушном пространстве Северной Европы. Портал Difesa Online написал, что данные маневры стали сигналом американской стороне, анонсировавшей отправку своих бомбардировщиков B-1 в Норвегию.

В процитированной публикации, которую пересказали журналисты сайта «ПолитРоссия», назван неслучайным тот факт, что Ту-160 прошли рядом с Исландией. Констатируется, что данное островное государство представляет собой стратегический узел, играющий крайне важную роль. Если Москва перекроет его, будут остановлены осуществляющиеся по морю поставки из Соединенных Штатов и Канады в североевропейские страны.

Ранее сегодня сообщалось, что издание The National Interest назвало основное преимущество новой российской системы «Антей-4000».