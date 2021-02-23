National Interest назвал главной козырь нового российского комплекса «Антей-4000»

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23 февраля 2021, 10:27 Источник: «ПолитРоссия»

Зенитно-ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах американской прессы появился материал, в котором обозначен основной козырь нового российского комплекса «Антей-4000». Об этом проинформировали некоторое время назад отечественные интернет-СМИ.

Как сообщает портал «ПолитРоссия», издание The National Interest отметило, что «Антей-4000», экспортную версию зенитно-ракетной системы С-300В4, разработали в качестве платформы ПВО, призванной защищать жизненно важные объекты административного, промышленного и военного назначения. Комплекс получил гусеничное шасси, которое позволяет ему быть достаточно мобильным.

Кроме того, констатируется, что у «Антея-4000» есть ряд преимуществ, отличающих его от предшествующих систем. Главный из этих козырей - расширенный диапазон поражения целей.

Ранее во вторник ресурс Avia.pro написал, что Россия обманула военных США, скрыв от американской разведки в Сирии беспилотник «Орион».