Сайт Avia.pro: Турция, вероятно, причастна к предполагаемой ракетной атаке боевиков по российским военным в сирийском Идлибе
8 февраля 2021, 09:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
Турция, вероятно, причастна к предполагаемой ракетной атаке сирийских джихадистов по российским военным в городе Кафр-Набаль, который расположен в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.
Некоторое время назад появились сведения, согласно которым боевики могли применить самодельные ракеты против россиян в населенном пункте Кафр-Набаль. По неподтвержденной официально информации, в результате удара погиб один человек, двое получили ранения.
Как пишет портал Avia.pro, к возможному инциденту, вероятно, причастна Анкара. В момент предполагаемой атаки над городом Кафр-Набаль кружили турецкие дроны Bayraktar TB2. Согласно версии, высказанной в процитированном материале, данные аппараты осуществляли наведение ракет боевиков и контроль за поражением целей.
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