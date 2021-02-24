Avia.pro: Россия отправила к берегам Сирии корабль, способный проводить РЭБ-атаки на самолеты-разведчики США

Российская Федерация отправила к берегам Сирии корабль, способный проводить РЭБ-атаки на самолеты-разведчики Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.
Портал Avia.pro пишет, что в конце прошлого месяца в Средиземное море направилось судно Черноморского флота РФ «Дмитрий Рогачев». В процитированной публикации обращается внимание на то, что данный корабль оснащен оборудованием, которое может бороться с системами, проводящими техническую и радиоэлектронную разведку. Отмечается, что «Дмитрий Рогачев» способен проводить РЭБ-атаки на разведывательные летательные аппараты США, появляющиеся у границ Сирийской Арабской Республики.
Ранее в среду тот же самый сайт опубликовал информацию, согласно которой истребители ВКС России нанесли удары по боевикам в сирийской провинции Идлиб.
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