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25 февраля 2021, 11:40 Источник: «ПолитРоссия»

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, Jens Büttner / globallookpress.com

Американский комплекс Patriot бессилен перед российскими гиперзвуковыми «Цирконами». С соответствующим заявлением в беседе с представителями интернет-СМИ выступил военный эксперт, полковник Виктор Литовкин.

Специалист отметил, что ракеты «Циркон» способны передвигаться со скоростью до 9 Махов. Технические возможности системы Patriot позволяют ей перехватывать цели, которые не в состоянии разгоняться быстрее 2 Махов. В случае своего применения «Цирконы» не заметят препятствие в виде зенитно-ракетного комплекса США, спрогнозировал Виктор Литовкин.

Ранее китайский портал Baijiahao высказал точку зрения, согласно которой Североатлантический альянс критикует Москву, чтобы скрыть страх перед ее оружием.