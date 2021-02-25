ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Полковник Литовкин: американский Patriot бессилен перед российскими гиперзвуковыми «Цирконами»

, 11:40 Источник: «ПолитРоссия»

Полковник Литовкин: американский Patriot бессилен перед российскими гиперзвуковыми «Цирконами»
Зенитно-ракетные комплексы Patriot, Jens Büttner / globallookpress.com

Американский комплекс Patriot бессилен перед российскими гиперзвуковыми «Цирконами». С соответствующим заявлением в беседе с представителями интернет-СМИ выступил военный эксперт, полковник Виктор Литовкин.

Специалист отметил, что ракеты «Циркон» способны передвигаться со скоростью до 9 Махов. Технические возможности системы Patriot позволяют ей перехватывать цели, которые не в состоянии разгоняться быстрее 2 Махов. В случае своего применения «Цирконы» не заметят препятствие в виде зенитно-ракетного комплекса США, спрогнозировал Виктор Литовкин.

Ранее китайский портал Baijiahao высказал точку зрения, согласно которой Североатлантический альянс критикует Москву, чтобы скрыть страх перед ее оружием.

ДЦ

Общество

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

Министерство просвещения поддержит экономику российских регионов

12 февраля 2021 г. в Министерстве просвещения России прошло Всероссийское совещание с региональными профильными министрами по вопросам развития среднего профессионального образования (СПО). Было представлено 30 докладов, а инструментов и решений – не счесть. Повышенный интерес к системе СПО вполне…

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью