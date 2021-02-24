Сайт Baijiahao: НАТО критикует Россию, чтобы скрыть страх перед ее вооружением

Североатлантический альянс критикует Российскую Федерацию, чтобы скрыть свой страх перед вооружением, которым обладает Москва. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.
Портал Baijiahao отметил, что НАТО делает заявления об «угрозе», которая якобы исходит от РФ, так как боится ее. Критическими высказываниями в адрес страны западный блок маскирует страх перед ее вооружением, полагают китайские журналисты.
Кроме того, посредством навязывания другим отрицательного отношения к Москве альянс предпринимает слабые попытки самовозвеличивания, говорится в материале Baijiahao, пересказанном сетевым изданием «ПолитЭксперт».
Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что у государственных рубежей РФ были замечены пять самолетов-разведчиков НАТО.
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