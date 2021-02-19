Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: НАТО всерьез рассматривает вариант войны с Россией

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19 февраля 2021, 12:46

Учения НАТО, Paolo Bovo / globallookpress.com

Североатлантический альянс всерьез рассматривает вариант военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил бывший помощник главы украинского Минобороны Алексей Селиванов, в настоящий момент работающий на территории непризнанной ЛНР.

Селиванов, выступивший некоторое время назад в эфире луганского телевидения, обратил внимание на появившуюся информацию, согласно которой НАТО планирует увеличить бюджет организации для усиления своего присутствия на территории Восточной Европы. По словам собеседника журналистов, подобные намерения подтверждают то, что на западных рубежах России формируется дуга нестабильности, и означают, что альянс всерьез рассматривает вариант вооруженного противостояния со страной.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sina написал, что польская армия потерпела фиаско с РФ на штабных учениях «на глазах» у американцев.