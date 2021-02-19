Экс-помощник министра обороны Украины Селиванов: НАТО всерьез рассматривает вариант войны с Россией
19 февраля 2021, 12:46
Североатлантический альянс всерьез рассматривает вариант военного конфликта с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил бывший помощник главы украинского Минобороны Алексей Селиванов, в настоящий момент работающий на территории непризнанной ЛНР.
Селиванов, выступивший некоторое время назад в эфире луганского телевидения, обратил внимание на появившуюся информацию, согласно которой НАТО планирует увеличить бюджет организации для усиления своего присутствия на территории Восточной Европы. По словам собеседника журналистов, подобные намерения подтверждают то, что на западных рубежах России формируется дуга нестабильности, и означают, что альянс всерьез рассматривает вариант вооруженного противостояния со страной.
Как сообщалось ранее сегодня, портал Sina написал, что польская армия потерпела фиаско с РФ на штабных учениях «на глазах» у американцев.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.