UK Defence Journal назвал главную угрозу российских гиперзвуковых «Цирконов» для НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 11:03 Источник: «ПолитРоссия»

Американские корабли, Petty Officer 2nd Class Brandie / globallookpress.com

В британском сегменте интернета разместили материал, в котором обозначена основная угроза российских гиперзвуковых ракет «Циркон» для Североатлантического альянса. Об этом сообщают отечественные сетевые СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», портал UK Defence Journal отметил, что появление «Цирконов» повлияет на отношения между Москвой и НАТО. В процитированной публикации констатируется, что флот РФ значительно уступает по своей численности американскому, однако принятие на вооружение гиперзвуковых ракет позволит нивелировать наблюдающееся в настоящий момент отставание. Предполагается, что технические возможности «Цирконов» позволят им выводить из строя крупные суда, включая авианосцы.

Британский сайт написал, что «скрытая военная природа» ракет «порождает непонимание и обостряет напряженность между сторонами». Именно в этом состоит главная угроза данного оружия для НАТО, полагают авторы UK Defence Journal.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что издание Forbes высказало мнение, по которому «норвежская бомбардировочная вылазка» американцев вывела Россию из себя.