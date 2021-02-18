Журнал Forbes: «норвежская бомбардировочная вылазка» США вывела Россию из себя

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18 февраля 2021, 18:46 Источник: «ПолитРоссия»

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

«Норвежская бомбардировочная вылазка» Соединенных Штатов вывела Российскую Федерацию из себя. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

В начале текущего месяца было объявлено о намерениях Вашингтона перебросить в Норвегию несколько B-1B Lancer. Как информирует журнал Forbes, американские грузовые самолеты начали доставлять на территорию скандинавского государства оборудование, которые необходимо для размещения стратегических бомбардировщиков.

Авторы издания считают, что действия США вывели Россию из себя. Отмечается, что Москва в ответ приступила к подготовке экипажей истребителей для противодействия вражеским воздушным судам и формированию новой бомбардировочной боевой группы. Предполагается, что на северном направлении российская сторона сможет противопоставить американцам около 50 бомбардировщиков.

РФ сигнализирует оппонентам о готовности вести борьбу за свои права, говорится в публикации Forbes, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в четверг, сайт Sohu написал, что пилоты Су-27 не дали самолетам Франции унизить россиян над Черным морем.