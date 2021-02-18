Sohu: пилоты Су-27 не дали самолетам Франции унизить россиян над Черным морем

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18 февраля 2021, 18:13 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Пилоты истребителей Су-27 не дали самолетам Франции унизить россиян над Черным морем. Соответствующая точка зрения высказана в публикации СМИ.

Издание Sohu прокомментировало недавний инцидент над Черным морем, где российские Су-27 перехватили принадлежащие Франции самолеты, которые двигались к границам РФ. Китайский портал пишет, что французы собирались провести в небе дозаправку своих истребителей Dassault Mirage 2000 с помощью танкера KC-135. В мирное время такие маневры расцениваются как унижение оппонента, отмечается в публикации Sohu, пересказанной «ПолитРоссией».

Пилоты Су-27 не дали реализовать данную задумку. Французские машины были перехвачены, их вынудили сменить курс.

Ранее сообщалось, что сайт Jinri Toutiao выступил с прогнозом о возможном ответе Москвы на провокационные действия НАТО в Черноморском регионе.