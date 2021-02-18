Выложено видео из района перехвата Су-27 французских военных самолетов, приближавшихся к границе России
18 февраля 2021, 09:13
Опубликована видеозапись из района перехвата отечественными истребителями Су-27 французских военных самолетов, приближавшихся к границе России. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на сайте YouTube.
Об инциденте, произошедшем в небе над Черным морем, стало известно накануне. На сопровождение двух истребителей Dassault Mirage 2000 и самолета-заправщика были отправлены два Су-27. После разворота французских машин от границы самолеты ВКС РФ возвратились на свою базу.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал AgoraVox написал, что учения НАТО и России, которые будут организованы в текущем году, могут привести к новому глобальному конфликту.
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