ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Политика 13+

Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

, 18:50 Источник: РИА Новости

Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем
фото: Су-27, сайт Минобороны РФ

В Национальном центре управления обороной сообщили, что два российских истребителя Су-27 в среду, 17 февраля, перехватили над нейтральными водами Чёрного моря группу из военных самолетов Франции, приближающихся к государственной границе.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в небо поднялись два истребителя Су-27 из объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. После разворота французских самолетов от границы РФ истребители вернулись на аэродром базирования.

БА

Общество

Матвиенко ответила на вопрос о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Матвиенко ответила на вопрос о сроках снятия ограничений по коронавирусу

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала возможные сроки снятия ограничений, которые ввели в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, это может произойти к концу мая.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью