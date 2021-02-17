Истребители Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем

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17 февраля 2021, 18:50 Источник: РИА Новости

фото: Су-27, сайт Минобороны РФ

В Национальном центре управления обороной сообщили, что два российских истребителя Су-27 в среду, 17 февраля, перехватили над нейтральными водами Чёрного моря группу из военных самолетов Франции, приближающихся к государственной границе.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в небо поднялись два истребителя Су-27 из объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. После разворота французских самолетов от границы РФ истребители вернулись на аэродром базирования.