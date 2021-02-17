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AgoraVox: учения НАТО и России в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне

, 21:33

AgoraVox: учения НАТО и России в 2021 году могут привести к Третьей мировой войне
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Учения Североатлантического альянса и Российской Федерации, которые состоятся в 2021-м, могут привести к Третьей мировой войне. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном во французском сегменте интернета.

Портал AgoraVox пишет, что в мае-июне текущего года будут организованы учения НАТО с участием почти 31 тысячи военных, представляющих в общей сложности 26 стран. Маневры пройдут на территории двенадцати государств. Почти одновременно состоятся учения «Запад-2021», которые Москва проведет совместно с Белоруссией.

В процитированной публикации указывается на то, что масштабные тренировочные бои способны привести к началу Третьей мировой. Вероятность роковых инцидентов, которые могут спровоцировать глобальный конфликт, возрастает по причине практически полной остановки контактов между военными России и НАТО, отметили в AgoraVox.

Как сообщалось ранее в среду, отечественный эксперт Виктор Баранец заявил, что Россия обзаводится лазерным оружием, способным выводить из строя вражескую электронную технику.

ДЦ

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