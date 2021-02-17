Экс-полковник Баранец: Россия обзаводится лазерным оружием, которое может выводить из строя вражескую электронную технику

Военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец прокомментировал появившуюся на страницах СМИ информацию о том, что российский Су-35 мог «отключить» системы американского самолета Super Hornet в небе над Сирией. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с представителями сетевой прессы.
По мнению Баранца, американцы списали на действия российской стороны техническую неисправность. Собеседник «ПолитРоссии» рекомендовал военным США «лучше работать» над электронными компонентами своего вооружения.
При этом Виктор Баранец отметил, что Россия в настоящий момент обзаводится лазерным оружием. Оно может выводить из строя вражескую электронную технику.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Мураховский озвучил мнение, по которому Соединенные Штаты боятся приближать дроны RQ-4 Global Hawk к границам Крыма.
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