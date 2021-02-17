Военный аналитик Мураховский: США боятся приближать дроны RQ-4 Global Hawk к границам российского Крыма

Соединенные Штаты боятся приближать свои беспилотники RQ-4 Global Hawk к границам российского Крыма. Соответствующую точку зрения озвучил Виктор Мураховский, отечественный военный аналитик.
По словам эксперта, процитированного интернет-изданием ФАН, дроны США почти ежедневно летают вдоль границ полуострова, однако приближать аппараты к ним американцы опасаются. Они осознают, что дроны могут быть уничтожены российскими средствами ПВО, отметил Мураховский.
Как сообщалось ранее сегодня, аналитики из зарубежной организации RAND пришли к выводу, что даже тактическое ядерное оружие НАТО не сможет помешать России завоевать Прибалтику.
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