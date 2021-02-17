TГ-канал «Черговий ООС»: НАТО на будущих учениях может разыграть план изоляции Крыма от России

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17 февраля 2021, 11:51

Учения НАТО, Artur Widak / globallookpress.com

Североатлантический альянс может разыграть на своих будущих учениях план изоляции Крыма от Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, размещенной в интернете.

Telegram-канал «Черговий ООС» информирует, что НАТО ведет подготовку к проведению крупнейших маневров в районе российских Калининграда и Крыма. Предполагается, что в ходе учений, которые должны состояться в конце весны - начале лета текущего года, задействованные силы разыграют план изоляции полуострова от РФ.

В процитированном посте отмечается, что данные маневры дают Киеву шанс на возвращение неподконтрольной ему части Донбасса. Авторы TГ-канала предположили, что Россия не рискнет прийти на помощь самопровозглашенных ДНР и ЛНР в тот момент, когда на Украине будет присутствовать контингент НАТО.

Как сообщалось ранее в среду, Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады, заявил, что выполнение минских договоренностей по Донбассу станет актом капитуляции Украины.