Олег Ляшко: выполнение минских соглашений по Донбассу станет актом капитуляции Украины
17 февраля 2021, 09:42
Выполнение минских договоренностей, касающихся урегулирования военного противостояния на территории Донбасса, станет актом капитуляции Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Олег Ляшко, бывший депутат Верховной Рады.
Политик указал на то, что соглашения предусматривают проведение местных выборов в Донбассе до того момента, как территории непризнанных ДНР и ЛНР возьмут под контроль киевские власти. Договоренности нельзя реализовать без потери суверенитета Украины, не лишив страну независимости, озвучил свое мнение Ляшко.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Денис Пушилин, глава ДНР, пообещал военный ответ украинской стороне в случае массированной атаки по самопровозглашенной республике турецкими дронами Bayraktar TB2.
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