RAND: даже тактическое ядерное оружие НАТО не сможет помешать России завоевать Прибалтику

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17 февраля 2021, 14:44 Источник: «Репортер»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Даже тактическое ядерное оружие Североатлантического альянса не сможет помешать Российской Федерации завоевать Прибалтику. К соответствующему выводу пришли специалисты американской аналитической организации RAND, пишут отечественные сетевые СМИ.

Как информирует издание «Репортер», эксперты RAND некоторое время назад провели военную игру и определили, что оружие массового поражения, имеющиеся в распоряжении НАТО, больше не является сдерживающим фактором для Москвы. Это связано с тем, что в случае обмена ядерными ударами Европа может понести гораздо более значительный ущерб, нежели Россия.

Если РФ пойдет в наступление на территории Прибалтики, ее высокомобильные войска захватят Латвию, Литву и Эстонию в короткие сроки, полагают в RAND.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете появилась публикация с предположением, согласно которому НАТО на будущих учениях может разыграть план изоляции Крыма от России.