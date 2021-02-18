Jinri Toutiao: самолеты ВКС России вскоре могут появиться у «порога Европы» в ответ на провокации НАТО в Черном море

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18 февраля 2021, 15:13 Источник: «ПолитЭксперт»

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Самолеты российских ВКС в скором времени могут появиться у «порога Европы» в ответ на провокации Североатлантического альянса в Черном море. Такой вариант развития событий допускается в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Ресурс Jinri Toutiao пишет, что Черное море является ключевым местом противостояния между Москвой и НАТО. Западный военный блок неоднократно предпринимал провокационные действия в данном регионе. Так, некоторое время назад российские силы перехватили над морем французские самолеты, направлявшиеся к государственным рубежам РФ.

В публикации портала, пересказанном «ПолитЭкспертом», прогнозируется, что вскоре российские самолеты могут появиться у «порога Европы». Данный шаг станет «самым мощным ответом» Москвы на провокации со стороны НАТО, полагают авторы из Китая.

Ранее в четверг сообщалось, что аналитик Кристиан Себю Кристенсен дал комментарий по поводу пролета возле границ Норвегии российских Ту-160.