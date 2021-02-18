Аналитик Кристенсен о появлении российских Ту-160 у границ Норвегии: за альянс с США надо платить

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18 февраля 2021, 12:30

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

За альянс с Соединенными Штатами надо платить. Такое соображение в разговоре с представителями СМИ высказал аналитик Кристиан Себю Кристенсен, комментируя недавнее появление российских Ту-160 у норвежских границ.

Ранее в феврале была распространена информация, согласно которой Вашингтон планирует разместить в Норвегии самолеты B-1B Lancer. Через некоторое время после этого возле границ скандинавского государства демонстративно пролетели два

Ту-160.

Высказываясь по поводу данного случая в беседе с изданием Nettavisen, эксперт Кристиан Себю Кристенсен, представляющий Центр военных исследований при Копенгагенском университете, отметил, что Норвегия, как и Дания, оказалась «между двумя сверхдержавами». По словам специалиста, скандинавские страны заинтересованы в том, чтобы послать Москве четкий сигнал об их прочном альянсе с США, однако за такой союз нужно платить.