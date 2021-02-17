Avia.pro: Су-27 подготовили для уничтожения американских B-1B Lancer в Норвегии в случае их провокаций возле границ России

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17 февраля 2021, 09:00 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Су-27 подготовили для уничтожения B-1B Lancer в Норвегии в случае их провокаций возле государственных рубежей Российской Федерации. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

В текущем месяце США должны перебросить в Норвегию несколько B-1B Lancer. Как отмечают авторы сетевого ресурса Avia.pro, в ходе учений в Калининградской области истребители Су-27 подготовили для уничтожения американских стратегических бомбардировщиков в случае их агрессивных действий или провокаций рядом с границами РФ. В процитированной публикации утверждается, что в ходе маневров российские самолеты отработали приемы ликвидации B-1B Lancer. Также предсказывается, что Су-27 смогут «расправиться» с бомбардировщиками, если возникнет подобная необходимость.

Ранее в среду тот же самый сайт написал, что российская система РЭБ в Сирии могла спровоцировать столкновение двух ударных беспилотников США в небе над арабской республикой.