Sina: армия Польши потерпела фиаско с Россией на штабных учениях «на глазах» у США

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2021, 12:05 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Stefan Sauer / globallookpress.com

Польские Вооруженные силы потерпели фиаско с Россией на штабных учениях «на глазах» у США. Об этом, как информируют отечественные СМИ, говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад в Польше прошли учения «Зима-2020». Портал Sina пишет, что Варшава провела данное мероприятие с целью впечатлить новые власти США. Польская армия проиграла условный конфликт с РФ за пять дней. Таким образом, фиаско организаторов учений произошло «на глазах» американцев, говорится в публикации китайского сайта, пересказанной изданием «ПолитРоссия».

В Варшаве теперь рассчитывают, что случившееся условное поражение заставит Вашингтон активизировать свои усилия по укреплению обороноспособности Польши, полагают авторы Sina.

Ранее в пятницу сообщалось, что ресурс UK Defence Journal обозначил основную угрозу российских гиперзвуковых «Цирконов» для блока НАТО.