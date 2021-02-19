Sina: армия Польши потерпела фиаско с Россией на штабных учениях «на глазах» у США

Польские Вооруженные силы потерпели фиаско с Россией на штабных учениях «на глазах» у США. Об этом, как информируют отечественные СМИ, говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.
Некоторое время назад в Польше прошли учения «Зима-2020». Портал Sina пишет, что Варшава провела данное мероприятие с целью впечатлить новые власти США. Польская армия проиграла условный конфликт с РФ за пять дней. Таким образом, фиаско организаторов учений произошло «на глазах» американцев, говорится в публикации китайского сайта, пересказанной изданием «ПолитРоссия».
В Варшаве теперь рассчитывают, что случившееся условное поражение заставит Вашингтон активизировать свои усилия по укреплению обороноспособности Польши, полагают авторы Sina.
Ранее в пятницу сообщалось, что ресурс UK Defence Journal обозначил основную угрозу российских гиперзвуковых «Цирконов» для блока НАТО.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.