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11 февраля 2021, 11:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, Ludek Perina / globallookpress.com

Польша оказалась в неловком положении из-за попытки опозорить армию Российской Федерации на штабных учениях. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад в Польше состоялись учения «Зима-2020», в ходе которых она проиграла условный конфликт с РФ за пять дней. Как пишет портал Sohu, Варшава рассчитывала, что с помощью данного мероприятия ей удастся повысить уверенность внутри страны в собственных Вооруженных силах и опозорить российскую армию. Однако в итоге поляки поставили себя в неловкое положение.

В процитированной публикации, пересказанной порталом «ПолитРоссия», отмечается, что Варшава неожиданно для себя продемонстрировала на весь мир слабость и доказала превосходство оппонента.

Как сообщалось ранее сегодня, военный эксперт Виктор Баранец заявил, что российский спутник-инспектор «навел панику на американцев».