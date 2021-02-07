Экс-сотрудник Генштаба Сивков объяснил, почему Польшу ждет разгром в случае войны с Россией

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7 февраля 2021, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российские военные, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генштаба, прокомментировал итоги польских штабных учений «Зима-2020», в ходе которых Варшава проиграла условный конфликт с РФ за пять дней. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Как объяснил Сивков, в случае войны с Москвой Варшаву ждет поражение, потому что российская армия, оснащенная современной техникой, значительно превосходит польскую. При этом вооружение, полученное противником РФ от Соединенных Штатов, не должно сыграть большой роли. Собеседник РИА Новости, в частности, спрогнозировал, что американские самолеты F-35 проиграют истребителям, имеющимся в распоряжении России.

По словам Константина Сивкова, при необходимости РФ быстро разобьет Польшу. В реальности, согласно расчетам эксперта, на этой уйдет около двадцати дней.

Ранее сегодня сообщалось, что возможные причины быстрого поражения Варшавы в условной войне на штабных учениях перечислил китайский портал Sohu.