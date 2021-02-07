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Сайт Sohu назвал возможные причины быстрого фиаско Польши в условной войне с Россией на штабных учениях «Зима-2020»

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Сайт Sohu назвал возможные причины быстрого фиаско Польши в условной войне с Россией на штабных учениях «Зима-2020»
Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Обозначены возможные причины быстрого поражения Варшавы в условной войне с Российской Федерацией в ходе польских штабных учений «Зима-2020». Данной теме посвящен материал, появившийся в китайском сегменте интернета.

Моделирование боевых действий привело к тому, что вражеские подразделения окружили польскую столицу уже на четвертый день проведения учений. Условный конфликт был проигран через пять дней после его начала.

Как отметили авторы сайта Sohu, Варшава расположена всего в 180 километрах от границы с Белоруссией – союзника РФ. При этом дорожная инфраструктура на данном направлении хороша развита.

Другой возможной причиной фиаско Польши в процитированной публикации названо то, что она слишком высоко оценила свои силы. Также предполагается, что варшавские военачальники недооценили противника. Очевидно, что российская армия намного многочисленнее польской, констатирует Sohu.

Ранее в воскресенье портал Avia.pro спрогнозировал, что в случае реального конфликта с РФ армия Польши будет разгромлена за несколько часов.

ДЦ

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