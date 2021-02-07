Avia.pro: в случае реальной войны с Россией армия Польши будет разгромлена за несколько часов
7 февраля 2021, 10:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: Аvia.pro
В случае реального военного конфликта с Российской Федерацией Вооруженные силы Польши подвергнутся разгрому в течение нескольких часов. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Некоторое время назад стало известно, что в Польше прошли штабные учения, во время которых ее оборона была сконцентрирована на северо-востоке. Проведенное моделирование показало, что Варшава проиграет войну на границе с РФ и Белоруссией всего через пять дней после начала противостояния.
Согласно точке зрения авторов сайта Avia.pro, соотношение сил между Россией и Польшей таково, что в случае реального вооруженного конфликта армия последней будет разгромлена за несколько часов.
Ранее в воскресенье тот же самый ресурс написал, что американский самолет-разведчик мог появиться в воздушном пространстве Крыма.
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