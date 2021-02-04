Штабные учения предсказали разгром армии Польши через пять дней войны на границе с Россией и Белоруссией
4 февраля 2021, 10:31[ «Аргументы Недели» ]
Организованные в Польше штабные учения «Зима-2020» предсказали разгром армии страны через пять дней войны на границе с Российской Федерацией и Белоруссией. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.
Издание EADaily пишет, что в ходе проведения «Зимы-2020» польская оборона была сконцентрирована на северо-востоке. При этом во время учений учитывались новые вооружения, которые Варшава заказала у американцев, но еще не получила. Это, в частности, системы Patriot и истребитель F-35.
Как говорится в процитированной публикации, осуществленное моделирование продемонстрировало, что всего через пять дней война на восточном фланге - граница с РФ и Белоруссией - проиграна, армия Польши прекратила существование.
Ранее в четверг портал Avia.pro высказал предположение, по которому российские дальние бомбардировщики могут отработать условные удары по американским эсминцам в Черном море.
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