Ресурс Avia.pro: у границ России заметили пять разведывательных самолетов НАТО

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24 февраля 2021, 09:24 Источник: Аvia.pro

Самолет, US Navy / globallookpress.com

У границ Российской Федерации были замечены пять разведывательных самолетов Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале, размещенном в интернете.

Сайт Avia.pro пишет, основываясь на сведениях, выложенных в сеть, что воздушные суда НАТО заметили рядом с северо-западными и западными государственными рубежами РФ накануне днем. В процитированной публикации подобные полеты авиации альянса названы провокационными.

Ранее в текущем месяце сообщалось, что Алексей Селиванов, бывший помощник украинского министра обороны, озвучил точку зрения, по которой НАТО всерьез рассматривает вариант военной конфронтации с Москвой.