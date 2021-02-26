Портал Sohu: российские «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить США за десять минут

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26 февраля 2021, 13:36

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат» могут уничтожить Соединенные Штаты в течение десяти минут. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Китайский сайт Sohu пишет, что НАТО, во главе которого стоит Вашингтон, рассматривает Москву в качестве главного военного противника. При этом западные государства предпринимают шаги, направленные на подрыв российской мощи.

В процитированном материале отмечается, что стратегический потенциал РФ позволяет стране держать в узде США и их союзников. Ракеты «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат», призванные выполнять задачу ядерного сдерживания, способны уничтожить Штаты за десять минут, констатируют авторы Sohu.

Как сообщалось ранее в пятницу, в другой своей публикации журналисты китайского портала спрогнозировали, что НАТО ждет «возмездие» Москвы в случае усиления группировки США в Польше.