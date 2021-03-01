Виктор Баранец: если Киев нападет на российский Крым, новая граница Украины пройдет по Днепру

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1 марта 2021, 12:09 Источник: «ПолитРоссия»

Тактические ракетные комплексы «Точка-У», Vadim Savitsky / globallookpress.com

Если Киев нападет на российский Крымский полуостров, новая граница Украины пройдет по Днепру. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями интернет-СМИ выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

Некоторое время назад появились сведения, согласно которым армия соседней страны перебрасывает на границу с Крымом свои ракетные системы «Точка-У». Как отметил Баранец, в случае агрессии киевской стороны «украинское оружие просуществует до первого залпа».

Специалист указал на то, что Крым входит в число самых защищенных регионов РФ. Дислоцированная на территории полуострова военная группировка располагает, в частности, субмаринами, надводным флотом, береговыми комплексами, системами ПВО С-300 и С-400, боевыми самолетами. Если Украина осуществит нападение на Крым, новая граница бывшей советской республики пройдет по Днепру, предсказал Виктор Баранец.

Как сообщалось ранее сегодня, в сети разместили информацию, по которой в украинских властных коридорах говорят, что Донбасс в шаге от горячей войны.