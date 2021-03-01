Экс-полковник Баранец: российские системы РЭБ атаковали «электронные мозги» турецких Bayraktar TB2 во время войны в Карабахе

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1 марта 2021, 09:25 Источник: «Журналистская правда»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские системы РЭБ атаковали «электронные мозги» турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист отметил, что сначала эффективность применения дронов, задействованных армией Азербайджана против армянской стороны, была крайне высокой, однако впоследствии ситуация изменилась в связи с тем, что подключились российские средства радиоэлектронной борьбы. По словам Баранца, последние были использованы против «электронных мозгов» Bayraktar TB2. В результате аппараты падали, не добравшись до своей цели, или уводились на территорию, подконтрольную Армении.

Как сообщалось ранее сегодня, Sohu, китайский интернет-ресурс, написал, что Россия может уничтожить американский авианосец за 30 минут с помощью новой ракеты Х-32.