Экс-полковник Баранец: российские системы РЭБ атаковали «электронные мозги» турецких Bayraktar TB2 во время войны в Карабахе

Российские системы РЭБ атаковали «электронные мозги» турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в ходе вооруженного конфликта на территории Нагорного Карабаха. Об этом журналистам рассказал военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.
Специалист отметил, что сначала эффективность применения дронов, задействованных армией Азербайджана против армянской стороны, была крайне высокой, однако впоследствии ситуация изменилась в связи с тем, что подключились российские средства радиоэлектронной борьбы. По словам Баранца, последние были использованы против «электронных мозгов» Bayraktar TB2. В результате аппараты падали, не добравшись до своей цели, или уводились на территорию, подконтрольную Армении.
Как сообщалось ранее сегодня, Sohu, китайский интернет-ресурс, написал, что Россия может уничтожить американский авианосец за 30 минут с помощью новой ракеты Х-32.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.