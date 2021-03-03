Журналист Руденко об утреннем ударе армии Украины по югу ДНР: это «полноценная война»
3 марта 2021, 21:53
Это «полноценная война». Так журналист Андрей Руденко, освещающий события в зоне конфликта в Донбассе, прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по югу самопровозглашенной ДНР.
В ходе атаки, произошедшей сегодня утром, киевские военные менее чем за один час выпустили по поселку Ленинское сто мин 82-го калибра. Инцидент обошелся без жертв.
Как отметил Руденко в своем Telegram, это «полноценная война». Журналист обратил внимание на то, что для запуска подобного количества снарядов необходима работа нескольких минометных батарей. Такие обстрелы случались в Донбассе только на этапе, когда шли полномасштабные боевые действия, напомнил Андрей Руденко.
Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Виктор Таран выступил с прогнозом, по которому Украина победит Россию в тысячелетней «войне».
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