Журналист Руденко об утреннем ударе армии Украины по югу ДНР: это «полноценная война»

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3 марта 2021, 21:53

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Это «полноценная война». Так журналист Андрей Руденко, освещающий события в зоне конфликта в Донбассе, прокомментировал удар Вооруженных сил Украины по югу самопровозглашенной ДНР.

В ходе атаки, произошедшей сегодня утром, киевские военные менее чем за один час выпустили по поселку Ленинское сто мин 82-го калибра. Инцидент обошелся без жертв.

Как отметил Руденко в своем Telegram, это «полноценная война». Журналист обратил внимание на то, что для запуска подобного количества снарядов необходима работа нескольких минометных батарей. Такие обстрелы случались в Донбассе только на этапе, когда шли полномасштабные боевые действия, напомнил Андрей Руденко.

Ранее в среду сообщалось, что киевский эксперт Виктор Таран выступил с прогнозом, по которому Украина победит Россию в тысячелетней «войне».