Экс-полковник Баранец: в случае наступления ВСУ в Донбассе Украина может получить новую границу по Днепру

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5 марта 2021, 14:33 Источник: kp.ru

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

В случае наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе бывшая советская республика может получить новую границу по Днепру. Реализацию подобного варианта допустил военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

По словам Баранца, Россия не станет безучастно смотреть, как в ДНР и ЛНР будут гибнут ее граждане, если Киев решится на наступательную операцию. На Украине может повториться сценарий августа 2008 года, когда Москва вмешалась после нападения Грузии на Южную Осетию, полагает аналитик.

Виктор Баранец считает, что в случае агрессии ВСУ силы непризнанных республик при поддержке России способны вытеснить противника за пределы Донецкой и Луганской областей. При этом в результате спровоцированных им боевых действий Киев может лишиться и других регионов, расположенных в юго-восточной части Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Виктор Муженко, экс-глава украинского Генштаба, обозначил условия для победы в «войне» с РФ.