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4 марта 2021, 16:08

Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

Генерал Виктор Муженко, бывший глава украинского Генштаба, перечислил условия для победы в «войне» с Российской Федерацией. Муженко процитирован в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

По словам генерала, победа Украины означала бы восстановление территории страны в границах, существовавших до 2014 года. Как отметил Виктор Муженко, чтобы добиться этого, бывшей советской республике следует иметь сильную власть, также необходимо единство народа. Кроме того, Киеву нужен мощный верный союзник, который поддержал бы его, привело мнение генерала издание «Русская весна».

Украинские власти утверждают, что РФ оказывает прямую военную помощь непризнанным республикам Донбасса. Москва подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее в четверг, Степан Гавриш, бывший замсекретаря Совнацбеза Украины, озвучил точку зрения, согласно которой Киев сознательно отдал России Крым в 2014 году.