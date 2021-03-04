Бывший замсекретаря Совнацбеза Украины Гавриш: Киев сознательно отдал России Крым
4 марта 2021, 15:34
Киев в 2014 году сознательно отдал Российской Федерации Крымский полуостров. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Степан Гавриш, бывший заместитель секретаря Совнацбеза соседнего государства.
Гавриш отметил, что в период присоединения Крыма к РФ можно было перебросить на территорию региона войска из Центральной и Западной Украины. Киев не сделал этого из-за отсутствия политической воли, считает собеседник журналистов.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Степана Гавриша, украинские руководители «сознательно отдали Крым в обмен на власть, которую получили, безоговорочную и полную».
Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, экс-командир ополченцев ДНР, допустил, что НАТО может оказать техническую поддержку Киеву, если он решит силой отбить у России Крым.
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