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4 марта 2021, 15:34

Митинг по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Nikolay Titov / globallookpress.com

Киев в 2014 году сознательно отдал Российской Федерации Крымский полуостров. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Степан Гавриш, бывший заместитель секретаря Совнацбеза соседнего государства.

Гавриш отметил, что в период присоединения Крыма к РФ можно было перебросить на территорию региона войска из Центральной и Западной Украины. Киев не сделал этого из-за отсутствия политической воли, считает собеседник журналистов.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» Степана Гавриша, украинские руководители «сознательно отдали Крым в обмен на власть, которую получили, безоговорочную и полную».

Как сообщалось ранее сегодня, Игорь Стрелков, экс-командир ополченцев ДНР, допустил, что НАТО может оказать техническую поддержку Киеву, если он решит силой отбить у России Крым.