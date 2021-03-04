Стрелков: «Прямо сейчас Украина готовится атаковать Донбасс, после него неизбежно последует Крым»

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4 марта 2021, 14:34 Источник: НСН

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

«Прямо сейчас Украина готовится атаковать Донбасс, после него неизбежно последует Крым». Соответствующую оценку ситуации, сложившейся в настоящий момент на украинском направлении, дал в разговоре с журналистами Игорь Стрелков, бывший командир ополчения непризнанной ДНР.

Согласно точке зрения Стрелкова, в период нахождения у власти в Соединенных Штатах администрации президента Джо Байдена военный конфликт между Москвой и Киевом почти неизбежен. Россия может предотвратить реализацию подобного сценария только в том случае, если продемонстрирует украинской стороне «настоящую решительность» и готовность бороться, полагает экс-командир.

Кроме того, Игорь Стрелков допустил, что Североатлантический альянс может оказать помощь технического характера Киеву, если последний решит отбить у РФ Крым. В частности, не исключено, что НАТО объявит полуостров бесполетной зоной для России.

Ранее в четверг сообщалось, что Денис Пушилин, лидер ДНР, пригрозил украинской армии превентивными мерами за обстрелы в Донбассе.