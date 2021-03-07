Военный аналитик Леонков назвал два возможных сценария штурма ДНР и ЛНР армией Украины

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7 марта 2021, 10:54

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Алексей Леонков, отечественный военный аналитик, обозначил два возможных сценария штурма самопровозглашенных ДНР и ЛНР Вооруженными силами Украины. По данному вопросу специалист высказался некоторое время назад в телевизионном эфире.

Леонков отметил в ходе ток-шоу Владимира Соловьева на канале «Россия 1», что Киев способен пойти на повторение в Донбассе варианта, который реализовал прошлой осенью на территории Нагорного Карабаха Азербайджан. Данный сценарий предполагает быстрый и неожиданный для противника прорыв.

Как полагает эксперт, также ВСУ могут попытаться дойти до границы ДНР и ЛНР с Российской Федерацией, чтобы взять республики в кольцо. Одновременно с этим должен высадиться десант Североатлантического альянса под видом миротворческого контингента.

Ранее сообщалось, что бойцы ДНР уничтожили трех украинских военных в ответ на новые атаки врага в Донбассе.