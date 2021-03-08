Военный ДНР «Кот»: украинский перебежчик подтвердил подготовку ВСУ к прорыву в Донбассе

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8 марта 2021, 12:43

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению, операция может начаться весной-летом текущего года. Об этом на видео, размещенном на YouTube-канале «Аналитическая служба Донбасса», рассказал военный ДНР с позывным «Кот».

По словам мужчины, противник в настоящий момент занят концентрацией сил. Также военный поведал, что некоторое время назад Народная милиция ДНР получила информацию от украинского перебежчика. Он подтвердил подготовку ВСУ к прорыву в Донбассе и выдал месторасположение их техники. «Кот» высказал предположение, что киевские силовики, вероятно, ударят по республике в районе города Докучаевска.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Владимир Корнилов допустил, что ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение армий России и Украины.