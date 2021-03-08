Аналитик Корнилов: ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение армий России и Украины

Ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение между Вооруженными силами Российской Федерации и Украины. Соответствующий вариант развития событий допустил Владимир Корнилов, отечественный политический эксперт.
Как пишет портал «ПолитПазл», аналитик отметил, что представители киевских властей регулярно заявляют о «войне с Россией», при этом сама Украина предпринимает против РФ провокационные действия. По мнению Корнилова, ответ Москвы в случае новых провокаций со стороны Киева может привести к боестолкновению российской и украинской армий. В случае реализации такого сценария встанет вопрос о существовании Украины как государства, полагает эксперт.
Ранее в понедельник сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки соседнего государства, выступил с утверждением, по которому Москва готовит плацдарм в Белоруссии для вероятного «вторжения».
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