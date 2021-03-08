ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Аналитик Корнилов: ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение армий России и Украины

, 11:42 Источник: «ПолитПазл»

Аналитик Корнилов: ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение армий России и Украины
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение между Вооруженными силами Российской Федерации и Украины. Соответствующий вариант развития событий допустил Владимир Корнилов, отечественный политический эксперт.

Как пишет портал «ПолитПазл», аналитик отметил, что представители киевских властей регулярно заявляют о «войне с Россией», при этом сама Украина предпринимает против РФ провокационные действия. По мнению Корнилова, ответ Москвы в случае новых провокаций со стороны Киева может привести к боестолкновению российской и украинской армий. В случае реализации такого сценария встанет вопрос о существовании Украины как государства, полагает эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки соседнего государства, выступил с утверждением, по которому Москва готовит плацдарм в Белоруссии для вероятного «вторжения».

ДЦ

В мире

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Журналист Андрей Медведев предрек разгром ВСУ в случае их наступления на республики Донбасса

Российский журналист Андрей Медведев спрогнозировал разгром Вооруженных сил Украины в случае их наступления на непризнанные ДНР и ЛНР. Соответствующий пост Медведев разместил в своем Telegram.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью