Аналитик Корнилов: ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение армий России и Украины

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8 марта 2021, 11:42 Источник: «ПолитПазл»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Ответ Москвы в случае новых провокаций Киева может вылиться в боестолкновение между Вооруженными силами Российской Федерации и Украины. Соответствующий вариант развития событий допустил Владимир Корнилов, отечественный политический эксперт.

Как пишет портал «ПолитПазл», аналитик отметил, что представители киевских властей регулярно заявляют о «войне с Россией», при этом сама Украина предпринимает против РФ провокационные действия. По мнению Корнилова, ответ Москвы в случае новых провокаций со стороны Киева может привести к боестолкновению российской и украинской армий. В случае реализации такого сценария встанет вопрос о существовании Украины как государства, полагает эксперт.

Ранее в понедельник сообщалось, что Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки соседнего государства, выступил с утверждением, по которому Москва готовит плацдарм в Белоруссии для вероятного «вторжения».