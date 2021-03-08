Экс-глава СВР Украины Маломуж: Россия готовит плацдарм в Белоруссии для вероятного «вторжения»

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8 марта 2021, 11:01

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готовит плацдарм на территории Белоруссии для возможного «вторжения» на Украину. С соответствующим утверждением, как сообщают отечественная интернет-пресса, выступил в разговоре с журналистами Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки (СВР) соседнего государства.

Маломуж прокомментировал отчет эстонской разведки, согласно которому Москва проводит действия, направленные на подготовку в Белоруссии плацдарма для «нападения» на Украину, а также прибалтийские республики. Как пишет сетевое издание «Репортер», собеседник СМИ отметил, что сведения, полученные из Таллина, можно рассматривать как один из вероятных сценариев развития событий. Николай Маломуж полагает, что РФ действительно намерена прекратить Белоруссию в свой военный плацдарм, говорится в процитированном материале.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах в отношении их страны. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный эксперт Сергей Марков рассказал, кто, по его мнению, причастен к уничтожению Boeing MH17 в Донецкой области.