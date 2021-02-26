Эстонская разведка предупредила об угрозе «нападения» России на Украину через Белоруссию
26 февраля 2021, 13:08
Разведка Эстонии выступила с предупреждением об угрозе «нападения» Российской Федерации на Украину через белорусскую территорию. Об этом говорится в материале, появившемся в сети.
Как информирует портал «Русская весна», эстонская Служба внешней разведки обнародовала отчет, в котором утверждается, что по итогам политического кризиса, случившегося в Белоруссии в прошлом году, бывшая советская республика превратилась в еще один военный округ РФ. В разведке полагают, что существует угроза «нападения» России на данном направлении на Украину, а также прибалтийские страны.
Ранее сегодня сообщалось, что на улицах Херсона разместили плакаты с угрозами «испепелить» Москву, если РФ не «вернет» Крым.
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