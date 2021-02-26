На улицах украинского Херсона появились плакаты с угрозами «испепелить» Москву, если Россия не «вернет» Крым

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26 февраля 2021, 11:50 Источник: ФАН

Аэрофотоснимок Ялты, Serguei Fomine / globallookpress.com

На улицах украинского Херсона появились плакаты с угрозами «испепелить» Москву, если Российская Федерация не «вернет» Крымский полуостров. Об этом говорится в материале, появившемся в интернет-СМИ.

Издание ФАН пишет, что Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, назвал размещенные угрозы «бредом сумасшедших». Согласно точке зрения политика, в сложившейся ситуации вокруг отношений между РФ и Украиной следует искать компромисс, а не совершать провокационные действия.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский эксперт Валентин Бадрак отметил, что армия страны может использовать новые дроны-камикадзе для мести самопровозглашенным ДНР и ЛНР.