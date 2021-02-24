Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия боялась во время «аннексии», что ВСУ отобьют Крым

Процитированный «ПолитНавигатором» Скибицкий отметил, что в ходе крымских событий 2014 года Россия переносила дату местного референдума и признания региона. По мнению собеседника журналистов, причиной этого было то, что Москва боялась военного возврата полуострова Киеву подразделениями Вооруженных сил Украины.
Согласно официальной позиции Украины, РФ «аннексировала» Крым. Российское руководство настаивает на том, что регион вошел в состав страны на законных основаниях.
Как сообщалось ранее сегодня, Андрей Марочко, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, допустил, что киевская сторона может пойти на реализацию карабахского сценария в Донбассе.
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