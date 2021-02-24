Спикер военной разведки Украины Скибицкий: Россия боялась во время «аннексии», что ВСУ отобьют Крым

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24 февраля 2021, 17:10

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация боялась во время «аннексии» Крыма, что киевские армейские части отобьют полуостров. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Вадим Скибицкий, спикер украинской военной разведки.

Процитированный «ПолитНавигатором» Скибицкий отметил, что в ходе крымских событий 2014 года Россия переносила дату местного референдума и признания региона. По мнению собеседника журналистов, причиной этого было то, что Москва боялась военного возврата полуострова Киеву подразделениями Вооруженных сил Украины.

Согласно официальной позиции Украины, РФ «аннексировала» Крым. Российское руководство настаивает на том, что регион вошел в состав страны на законных основаниях.

Как сообщалось ранее сегодня, Андрей Марочко, бывший представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР, допустил, что киевская сторона может пойти на реализацию карабахского сценария в Донбассе.