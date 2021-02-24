Экс-спикер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ могут пойти на реализацию карабахского сценария в Донбассе

Вооруженные силы Украины готовятся к наступательной операции против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Андрей Марочко, бывший спикер Народной милиции ЛНР.
Говоря о предполагаемом будущем возобновлении полномасштабных боевых действий в зоне конфликта на востоке Украины, Марочко отметил, что «это будет другая война», отличающаяся от событий 2014-2015 годов. Собеседник журналистов полагает, что киевская сторона может пойти на реализацию карабахского сценария.
Андрей Марочко констатировал, что Азербайджану удалось застать врасплох армию Нагорного Карабаха, особую роль в этом сыграло применение дронов. Украинские военные в настоящий момент занимаются активным изучением опыта Баку, заявил экс-спикер Народной милиции.
Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец назвал Донбасс в числе регионов, где может разгореться конфликт между Россией и Соединенными Штатами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.