Экс-спикер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ могут пойти на реализацию карабахского сценария в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

24 февраля 2021, 15:03 Источник: «Московский комсомолец»

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины готовятся к наступательной операции против самопровозглашенных республик Донбасса. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ высказал Андрей Марочко, бывший спикер Народной милиции ЛНР.

Говоря о предполагаемом будущем возобновлении полномасштабных боевых действий в зоне конфликта на востоке Украины, Марочко отметил, что «это будет другая война», отличающаяся от событий 2014-2015 годов. Собеседник журналистов полагает, что киевская сторона может пойти на реализацию карабахского сценария.

Андрей Марочко констатировал, что Азербайджану удалось застать врасплох армию Нагорного Карабаха, особую роль в этом сыграло применение дронов. Украинские военные в настоящий момент занимаются активным изучением опыта Баку, заявил экс-спикер Народной милиции.

Ранее в среду сообщалось, что эксперт Виктор Баранец назвал Донбасс в числе регионов, где может разгореться конфликт между Россией и Соединенными Штатами.