Экс-полковник Баранец назвал три региона мира, где может начаться война между Россией и США

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24 февраля 2021, 10:47

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Обозначены три региона мира, где может разгореться военный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. По данному вопросу высказался некоторое время назад отечественный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Первым специалист назвал Черноморский регион. Наблюдающаяся здесь напряженность связана, в частности, с амбициями Вашингтона и усилением американского присутствия на румынской территории.

Также существует вероятность начала вооруженного противостояния России и США в Донбассе. Баранец указал на то, что Вашингтон глубоко погружен в дела данного региона и оказывают помощь армии Украины. При этом в Киеве не отказались от планов возвращения непризнанных ДНР и ЛНР.

Кроме того, война может вспыхнуть в Артике. Аналитик заявил в эфире YouTube-канала «Обратный отсчет», что в настоящий момент начинается серьезная схватка за право использования Севморпути. По словам Виктора Баранца, не зря российская сторона развернула на Чукотке дивизию береговой охраны, а Штаты - целый авиаполк на Аляске.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что у границ России заметили пять разведывательных самолетов НАТО.